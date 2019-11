Unbekannter wollte Elektroartikel stehlen

Und noch ein Diebstahl, zumindest der Versuch: Spielekonsolen und tragbare Lautsprecher mit einem Wert von 536 Euro versuchte am Mittwoch um 13.30 Uhr ein Unbekannter aus einem Geschäft in der Coburger Straße zu stehlen. Der Mann legte die Gegenstände in eine Einkaufstasche und verdeckte das Diebesgut mit seiner Jacke. Der Diebstahl fiel beim Verlassen des Gebäudes auf. Ein Mitarbeiter versuchte, den Mann an der Flucht zu hindern, und konnte ihm die Diebesbeute wieder wegnehmen. Der Mann flüchtete allerdings unerkannt. Auch im Zuge einer Fahndung konnte er durch die Coburger Polizisten nicht mehr aufgegriffen werden. Hinweise zu dem Täter, der circa 180 Zentimeter groß war sowie eine kräftige Statur hatte, nimmt die Coburger Polizeiinspektion unter Telefon 09561/645-209 entgegen. Bekleidet war der Ladendieb mit einem grauen Pullover und einer schwarzen Base Cap. Er flüchtete in Richtung Rödental. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt gegen unbekannt wegen Diebstahls.