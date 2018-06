Unbekannter wirft nachts Scheibe ein

pol



Die Polizei sucht nach einem unbekannten Täter, der in der Nacht zum Samstag in Kronach die Scheibe einer Haustür in der Bahnhofstraße eingeschlagen hat. Die Tat geschah in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 0.45 Uhr. Wie die Polizei Kronach mitteilt, entstand an der Tür ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei bittet Augenzeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 09261/5030 zu melden.