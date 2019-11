Unbekannter verursachte Ölspur

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hinterließ am Donnerstagmorgen, gegen 7.20 Uhr, von Untererthal über die Staatsstraße 2291 bis zur Autobahnauffahrt Oberthulba in Richtung Kassel, eine ca. 20 bis 30 Zentimeter breite Ölspur. Diese wurde von der Straßenmeisterei soweit wie möglich abgebunden. Gesucht wird der Verursacher dieser Verschmutzung. Hinweise an die Polizei, Tel.: 09732/9060. pol