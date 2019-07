Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich bereits am Freitag, 7. Juni, gegen 14 Uhr in Weißenbrunn ereignete. Ein unbekannter Paketbote beschädigte mit seinem Transporter drei Blumentöpfe im Wert von 120 Euro, die sich in einer Hofeinfahrt in der Straße "Am Flöhenberg" befanden. Der Fahrer hatte sie vermutlich beim Wenden übersehen und war anschließend weggefahren. Zeugen, die sich an den Vorfall erinnern können, werden gebeten, sich unter Tel. 09261/5030 bei der Polizei zu melden.