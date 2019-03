Unbekannter verursacht 700 Euro Schaden

Am Donnerstagnachmittag parkte eine Autofahrerin aus dem Landkreis ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in Gräfenberg, Am Schönfeld. Während des Einkaufs in der Zeit von etwa 15.30 Uhr bis 16 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den VW Touran der Autofahrerin und beschädigte diesen im vorderen rechten Bereich. Dem Schadensbild nach könnte es sich bei dem Verursacher um einen größeren Pkw oder Kleintransporter handeln. Zeugen zu der Unfallflucht, bei der ein Schaden von ungefähr 700 Euro entstand, werden gebeten, sich mit der Polizei Ebermannstadt unter 09194/7388-0 in Verbindung zu setzen.