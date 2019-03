Unbekannter versuchte zweimal, einzubrechen

Zweimal im Lauf der vergangenen Woche versuchte ein unbekannter Täter, in ein Wohnhaus in Herzogenaurach einzudringen. Die Kriminalpolizei bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen zu melden. Im Zeitraum von Samstag bis Donnerstag musste ein Anwohner der Von-Weber-Straße gleich zweimal frische Einbruchspuren an seinem Haus feststellen. Ein unbekannter Täter hatte versucht, sowohl über die Terrassentür als auch durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Haus zu gelangen. Der bei diesen erfolglosen Einbruchsversuchen entstandene Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro, teilt die Polizei mit. Die Kriminalpolizei Erlangen ließ am Tatort eine Spurensicherung durchführen und sucht nach möglichen Zeugen der beiden Vorfälle. Personen, denen zwischen Sonntag und Donnerstag in der Von-Weber-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Rufnummer des Hinweistelefons lautet 0911/ 2112-3333. pol