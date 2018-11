Unbekannter verstopft ein Waschbecken

War das ein Fall von Vandalismus? Der Hausmeister eines Pflegeheims in der Krumer Straße in Zeil meldete am Montag eine Sachbeschädigung an die Polizei. In der Zeit von 18.30 bis 19.15 Uhr hatte ein Unbekannter in der Herrentoilette das Waschbecken verstopft und das Wasser laufen lassen. Dadurch wurden mehrere Räume im Erdgeschoss unter Wasser gesetzt und ein Schaden von rund 1000 Euro verursacht. Die Polizei sucht jetzt den Verursacher und bittet um Zeugenmeldungen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9270 entgegen. Wer hat Verdächtiges beobachtet und kann die Polizei bei der Fahndung unterstützen? red