Unbekannter verkratzt Peugeot

Zeugen sucht die Polizei in Zeil, um eine Sachbeschädigung aufklären zu können. Eine Autofahrerin hatte ihren weißen Peugeot am Sonntagabend, 18 Uhr, in der Melchior-Kurtz-Straße abgestellt. Am Montag gegen 14.45 Uhr stellte sie einen Kratzer an der linken Fahrzeugseite fest. Dieser verläuft vom hinteren Radkasten rund 120 Zentimeter bis zur Fahrertür. Der Kratzer wurde vorsätzlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht. Die Werkstatt schätzt den Sachschaden auf rund 2000 Euro. Die Haßfurter Polizei bittet um Zeugenhinweise, Rufnummer 09521/9270. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?