Auf einen VW Touran hatte es ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag abgesehen. Das Fahrzeug war von seiner Fahrerin gegen 16.45 Uhr auf einem Stellplatz am Tränkberg abgestellt worden. Als sie gegen 22 Uhr wieder zurückkam, stellte sie Kratzer an der linken Fahrzeugseite fest. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt.