Unbekannter verkratzt grauen VW Golf Auch Opel Corsa wird sinnlos beschädigt

Bei der Polizei-Inspektion Kronach erstattete die Halterin eines grauen VW Golf Strafanzeige wegen einer Sachbeschädigung an ihrem Auto. Am Dienstag zwischen 16 und 18 Uhr war das Fahrzeug der Geschädigten im Bereich der rechten Fahrzeugseite durch einen Unbekannten verkratzt worden. Der Pkw war zur Tatzeit in der Kulmbacher Straße geparkt. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf circa 500 Euro. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Bahnhofstraße in Schneckenlohe ein geparkter Opel Corsa sinnlos beschädigt. Ein unbekannter Täter verkratzte auch hier die komplette rechte Fahrzeugseite des Pkws und verursachte dabei sogar einen Schaden von rund 2500 Euro. Die Polizei-Inspektion Kronach bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 09261/5030. pol