Zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr, wurden in der Gereuthstraße zwei dort geparkte Pkw verkratzt. Der oder die unbekannten Täter "verzierten" die Fahrzeuge vermutlich beim Vorbeigehen und richteten an einem schwarzen VW Touran und an einem grauen VW Golf Sachschaden in Höhe von insgesamt 600 Euro an. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Tel. 0951/9129-210 entgegen.