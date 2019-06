Eine 51-jährige Frau aus Herzogenaurach hatte am Montag von 6 bis 15.30 Uhr ihr Auto auf einem Firmenparkplatz in der Industriestraße geparkt. Als sie nachmittags zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass die Motorhaube und die linke Fahrzeugseite verkratzt waren. Der Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Mögliche Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/78090 in Verbindung zu setzen.