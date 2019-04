Unbekannter verkratzt geparkten VW

Am Weidendamm verkratzte in der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag ein Unbekannter die Motorhaube eines geparkten grauen VW Fox. Der unbekannte Täter hinterließ an dem Fahrzeug Sachschaden von knapp 800 Euro. Audi-Fahrer erlebt böse Überraschung Am Oberen Stephansberg wurde zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 1 Uhr, ein lilafarbener Audi A 1 an der Fahrerseite verkratzt. Hier richtete der unbekannte Täter Sachschaden von etwa 600 Euro an. Wer hat den Pfosten umgeknickt? Am Oberen Stephansberg auf Höhe eines Kindergartens hat ein Unbekannter einen weiß-roten Pfosten umgeknickt. Die Polizei sucht unter Telefon 0951/9129-210 Zeugen der Tat. Ladendiebe auf frischer Tat ertappt Zwei Männer wurden am Montagnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in Bahnhofsnähe beim Ladendiebstahl ertappt. Die beiden Langfinger hatten es auf Lebensmittel abgesehen und wurden der Polizei zur Anzeigenaufnahme überstellt. pol