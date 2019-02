Unbekannter verkratzt geparkten VW

Etwa 400 Euro Schaden richtete ein Unbekannter an einem in der Lärchenstraße/Sommersgasse in Frensdorf geparkten VW Beetle an. Das blaue Fahrzeug wurde am Mittwoch zwischen 8.20 und 13.30 Uhr im Bereich des vorderen rechten Radkastens verkratzt. Wer hat am Auto verdächtige Personen beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310.