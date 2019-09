Hirschaid vor 19 Stunden

Unbekannter verkratzt geparkten Opel

Einen Reparaturschaden von circa 1000 Euro verursachte ein unbekannter Täter an einem grauen Opel Meriva, der in der Ludwigsstraße in Hirschaid abgestellt war. Irgendwann zwischen vergangenem Samstagn...