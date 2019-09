Hirschaid vor 19 Stunden

Unbekannter verkratzt geparkten Opel

Einen Reparaturschaden von circa 1000 Euro verursachte ein unbekannter Täter an einem grauen Opel -Meriva, der in der Ludwigsstraße in Hirschaid abgestellt war. Irgendwann zwischen vergangenem Samstag...