Unbekannter verkratzt geparkten Mercedes

Auf dem Parkplatz eines Sportartikel-outlets in der Zeppelinstraße ist am Samstagnachmittag ein schwarzer Mercedes an zwei Türen mit einem spitzen Gegenstand verkratzt worden. Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/78090 in Verbindung zu setzen.