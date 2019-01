Unbekannter verkratzt geparkten Mercedes

Im Zeitraum zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, verkratze ein Unbekannter die komplette linke Fahrzeugseite eines am Geyerswörthplatz 4 geparkten Mercedes A 200. Schaden: rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. Unfallverursacherin wurde schnell ermittelt Eine Seat-Fahrerin touchierte am Sonntag gegen 18.50 Uhr die Leitplanke im Bereich der Abfahrt von der B 505 und fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Da der Vorgang von zwei Zeugen beobachtet wurde, wurde die Verursacherin schnell ermittelt. Beim Rangieren am Gartenzaun gelandet Ein 25-jähriger Renault-Fahrer stieß am Sonntagnachmittag beim Rangieren an einen Gartenzaun in der Gartenstadt. Er begutachtete den Schaden, entlud sein Fahrzeug und entfernte sich dann. Noch während der Anzeigenaufnahme kam er zurück, er muss sich dennoch wegen Unfallflucht verantworten. Am Zaun entstand Schaden in Höhe von 500 Euro, am Fahrzeug in Höhe von 1000 Euro. Schmierer treiben ihr Unwesen An drei Hauseingangstüren in der Unteren Sandstraße wurden Sonntagnacht Schriftzüge in silberner Farbe angebracht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. pol