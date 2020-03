Unbekannter verkratzt geparkten Golf

Im Laufe des Dienstags wurde auf einem Firmenparkplatz in der Hafenstraße ein grüner VW Golf an der Beifahrerseite komplett verkratzt. Der unbekannte Täter richtete an dem Fahrzeug Sachschaden von etwa 1500 Euro an. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Am Dienstag zwischen 11.15 und 15 Uhr wurde auf dem P & R-Platz am Heinrichsdamm ein schwarzer Toyota am hinteren rechten Radlauf von einem Unbekannten angefahren und Sachschaden von etwa 1000 Euro angerichtet. Es werden Zeugen gesucht. Dieb stiehlt Laptop aus Auto Zwischen Montagabend, 21.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 5.30 Uhr, hat ein Unbekannter in der Fleischstraße die Seitenscheibe eines grauen VW T5 eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde ein Laptop gestohlen, das auf dem Beifahrersitz abgelegt war. Zechprellerin beleidigt Polizeibeamten Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei zu einer Gaststätte in die Innenstadt gerufen, weil sich dort eine 53-jährige Frau aufhieltgegessen und getrunken hatte, obwohl sie kein Geld dabei hatte. Während die Frau zur Polizeidienststelle transportiert wurde, beleidigte sie noch eine Polizeibeamtin. pol