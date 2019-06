Einen Reparaturschaden von etwa 500 Euro verursachte ein unbekannter Täter an einem Dacia, der in der Ortsstraße Oberend in Scheßlitz abgestellt war. Mit einem unbekannten Gegenstand verkratzte der Unbekannte die Motorhaube in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Rufnummer 0951/9129-310. pol