Unbekannter verkratzt geparkten BMW

Über das vergangene Wochenende - zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 13.35 Uhr - verkratzte ein Unbekannter in der Gönnerstraße die Fahrertüre eines dort geparkten roten BMW X6. Dem Fahrzeughalter entstand dadurch Sachschaden von etwa 2000 Euro. Zeugen, die den oder die Täter beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen. Handydieb langt auf dem Tresen zu Vom Tresen einer Kneipe in der Oberen Sandstraße wurde am Samstag gegen 3.40 Uhr ein graues Smartphone der Marke Samsung Galaxy S 8 im Zeitwert von 350 Euro gestohlen. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. VW braucht einen neuen Außenspiegel In der Egelseestraße hat zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag ein Unbekannter den linken Außenspiegel eines geparkten schwarzen VW Lupo abgetreten. Der Täter richtete an dem Fahrzeug Sachschaden von etwa 120 Euro an, weshalb die Polizei um Zeugenhinweise bittet. Zeuge notierte das Kennzeichen In der Breitäckerstraße fuhr am Sonntag gegen 12 Uhr ein Autofahrer gegen die Fahrerseite eines roten Renault Kangoo. Der Unfallverursacher, von dem das Kennzeichen durch einen aufmerksamen Zeugen abgelesen werden konnte, machte sich anschließend aus dem Staub. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. pol