Unbekannter verkratzt geparkten BMW

Dienstagmittag zwischen 12 und 13.30 Uhr wurde in der Dr.-Hans-Neubauer-Straße ein schwarzer BMW beschädigt. Der unbekannte Täter verkratzte die hintere linke Fahrzeugtür und richtete Sachschaden von etwa 1500 Euro an. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Mann läuft über geparkte Autos Am Dienstagabend kurz vor 23.30 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass in der Kloster-Langheim-Straße ein Mann über zwei geparkte Autos gelaufen sei. Aufgrund von Täterhinweisen konnte am Vorderen Graben der 29-jährige Täter von mehreren Polizeistreifen gestellt werden. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beläuft sich auf mindestens auf 1000 Euro. pol