Ein in der Zeit vom Abend des 12. August bis zum 8. September in der Martin-Luther-Straße in Haßfurt geparkter blauer Ford Focus wurde von einem unbekannten Täter rundum mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich einem Schlüssel, verkratzt. Der verursachte Schaden wird auf 500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizei in Haßfurt unter Telefon 09521/9270. red