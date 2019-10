Auf dem LidlParkplatz in der Hartmannstraße wurde am Freitag, 25. Oktober, in der Zeit von 12.15 bis 12.30 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter Daimler Benz von einem unbekannten Täter an der kompletten Fahrerseite verkratzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei, Tel.: 0971/714 90, zu wenden. pol