Bei der Rückkehr war das Auto verkratzt: In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 8.30 Uhr, wurde in der Ekkehardusstraße die gesamte rechte Fahrzeugseite eines geparkten Peugeot zerkratzt. Der Sachschaden beträgt ca. 300 Euro. Hinweise an die Polizei unter der Telefon-Nr.: 09732/9060. pol