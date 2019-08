In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Nickersfelden ein Opel Corsa verkratzt. Das Fahrzeug war in der Lindenstraße geparkt und wurde von dem bislang unbekannten Täter hinten rechts angegangen, schreibt die Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90. pol