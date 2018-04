Unbekannter verkratzt Fahrzeug

In der Bachäckerstraße 2, zerkratzte von Dienstag 22 Uhr, bis Mittwoch 14.15 Uhr, ein Unbekannter einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten, weißen BMW Mini einer 59-Jährigen auf der rechten Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Der Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol