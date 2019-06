Die Fahrertüre eines Honda Civic ist in Strullendorf in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einem unbekannten Täter verkratzt worden. Dabei ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro an dem geparkten Auto entstanden. Der Geschädigte hat sein Fahrzeug in der Lindenallee abgestellt. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-310 entgegen.