Im Bereich des Voggendorfer Kellers ist am Dienstag ein geparkter Nissan von einem Unbekannten beschädigt worden. Am Fahrzeug wurde die gesamte Beifahrerseite horizontal verkratzt, es entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei Neustadt/Aisch bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09161/88530. pol