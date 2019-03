Unbekannter überfällt Spielhalle

In den frühen Dienstagmorgenstunden verübte ein bewaffneter Täter einen Überfall auf eine Spielhalle in Haßfurt. Er verlangte Geld. Weil die Servicekraft nicht auf die Forderung des Mannes einging, verließ der Täter unverrichteter Dinge die Spielhalle und flüchtete in unbekannte Richtung, wie das Polizeipräsidium für Unterfranken (Würzburg) am Dienstag mitteilte. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 1.40 Uhr betrat der Unbekannte, der laut Polizeiangaben mit einer dunklen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet sowie mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert war, eine Spielhalle in der Brückenstraße und forderte von der anwesenden Servicekraft Bargeld. Der Täter hatte eine Pistole dabei. Die 50-jährige Angestellte ging allerdings nicht auf die Forderung ein. Ohne Beute verließ der Mann, der auf etwa 30 Jahre und 170 Zentimeter Körpergröße geschätzt wurde, die Spielhalle und trat die Flucht in unbekannte Richtung an.

Die Kripo Schweinfurt übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Ruf 09721/2021731 zu melden. red