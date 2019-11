Forchheim vor 19 Stunden

Unbekannter tritt Türe in Dreikirchenstraße ein

500 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Täter in der Dreikirchenstraße in Forchheim verursacht. In der Zeit von Samstag, 19 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr, wurde die Außentüre des öffentlichen Toile...