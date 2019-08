Der Polizeiinspektion Hammelburg wurde am Mittwoch ein möglicher Einbruch in der Hammelburger Straße gemeldet. Bei den Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass ein bislang noch Unbekannter am Sonntag, während einer Feier in dem Gebäude eine abgeschlossene Tür zu anderen genutzten Räumlichkeiten eingetreten hat. Dabei wurden das Schließblech und die Tür beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt ca. 150 Euro. pol