Unbekannter tritt Tür ein - es ist die falsche

Ungebetenen Besuch bekam eine Familie am Donnerstag gegen 7 Uhr früh, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Der Mieter einer Wohnung in Ebersdorf wurde durch laute "Hallo"-Rufe geweckt und sah eine unbekannte männliche Person im Flur stehen. Beim Anblick des Mieters flüchtete die Person, von der nur eine sehr vage Personenbeschreibung bekannt ist. In die Wohnung gelangte der Unbekannte durch die von ihm zerbrochene Glasfüllung der Haustür. Offensichtlich hatte der junge Mann sich in der Haustür geirrt, entwendet wurde nichts. pol