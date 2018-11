Unbekannter teilt Faustschlag aus

Im Bereich Kleberstraße /Promenadestraße wurde am Freitagmorgen ein Fußgänger von einem südländischen Mann, der komplett schwarz gekleidet war, angesprochen und sexuell beleidigt. Als der 46-Jährige darauf nicht reagierte, verpasste ihm der Mann völlig grundlos einen Faustschlag auf den Hinterkopf. Das Opfer stand unter Alkoholeinfluss (1,94 Promille) und trug eine leichte Kopfverletzung davon. Der Angreifer flüchtete in unbekannte Richtung.

Rabiate Ladendiebin schlägt um sich Eine 33-jährige Frau wurde am Donnerstagabend in einem Drogeriegeschäft in der Innenstadt von Angestellten dabei beobachtet, wie sie Waren in ihre mitgeführte Tasche steckte und damit ohne Bezahlung das Geschäft verlassen wollte. Ein Angestellter sprach die Frau auf den Diebstahl an, weshalb die 33-Jährige sofort wild um sich zu schlagen und zu treten begann. Nur durch das couragierte Eingreifen von zwei Bundespolizisten und zwei weiteren Passanten konnte die Frau bis zum Eintreffen der Polizei unter Kontrolle gehalten werden. Ein Passant wurde von der aggressiven Frau durch einen Schlag im Gesicht verletzt; außerdem ging noch eine Werbetafel zu Bruch, wodurch Sachschaden von etwa 50 Euro entstanden ist. Die Diebesbeute hatte einen Wert von 100 Euro. Neben räuberischem Diebstahl muss sich die aggressive Frau auch noch wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.

Einparkmanöver geht schief Beim Versuch, in der Oberen Königstraße einzuparken, hat am Mittwochabend gegen 19.10 Uhr eine etwa 20-jährige Frau mit ihrem blauen Polo einen schwarzen Skoda an der Front angefahren und Sachschaden von etwa 250 Euro angerichtet. Das Kennzeichen wurde von Zeugen abgelesen; die Ermittlungen nach der Verantwortlichen wurden von der Polizei aufgenommen. Radler kommt beim Bremsen zu Fall In der Unteren Königstraße betrat am Spätnachmittag des Donnerstags eine 55-jährige Frau den dortigen Radweg und hatte einen heranfahrenden Mann übersehen, der sein Fahrrad abbremste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Radler stürzte bei seinem Ausweichmanöver und musste leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Junger Radfahrer

landet im Krankenhaus Beim Rechtsabbiegen von der Memmelsdorfer Straße in die Kirschäckerstraße übersah am Donnerstagmorgen eine Mercedes-Fahrerin einen Radfahrer, der dort geradeaus den Radweg befuhr. Der 19-Jährige zog sich bei dem Sturz Prellungen zu, weshalb er ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen musste. An Pkw und Fahrrad entstand Gesamtschaden von etwa 1000 Euro. Autofahrer hatten

zu viel getrunken Mit 1,32 Promille Alkohol im Blut wurde am Donnerstagabend im Bereich der Wunderburg ein 58-jähriger Autofahrer von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Der Autofahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen; außerdem wurde der Führerschein des Autofahrers sichergestellt. - In der Würzburger Straße wurde um kurz vor 23 Uhr noch ein alkoholisierter Autofahrer angehalten. Der 55-Jährige brachte es bei einem Alkoholvortest auf 0,74 Promille. Ihn erwarten eine Geldbuße, Punkte sowie ein Fahrverbot. Dieb langt im Fahrradkorb zu Im Bereich der Austraße wurde am Donnerstag zwischen 17.50 Uhr und 18.30 Uhr einer jungen Frau aus dem Fahrradkorb ihre darin abgelegte Geldbörse gestohlen. Im blauen Ledergeldbeutel von "Liebeskind" befand sich ein einstelliger Bargeldbetrag, Ausweis, Führerschein sowie eine Scheckkarte im Gesamtwert von 150 Euro. Mitsubishi braucht neuen Außenspiegel Am Oberen Stephansberg wurde zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Mittwoch, 11 Uhr, der linke Außenspiegel eines schwarzen Mitsubishi abgefahren. Unfallflucht auf Behördenparkplatz Auf dem Behördenparkplatz der Stadt Bamberg in der Fleischstraße wurde am Mittwoch zwischen 8.30 und 12.05 Uhr der hintere Kotflügel eines silberfarbenen Skoda beschädigt. Der Tatverdacht richtet sich gegen eine etwa 35- bis 40-jährige Frau, die dort widerrechtlich mit ihrem beigen Audi A 6 mit spanischer Zulassung geparkt hatte. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? In der Neuerbstraße wurde am Donnerstag zwischen 14 und 16.20 Uhr der linke Außenspiegel eines blauen Audi A 3 abgefahren. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Zeugenhinweise. pol