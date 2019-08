Unbekannter Taschendieb gesucht

Am Montag wurde in der Mittagszeit eine Frau auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Ohmstraße unter einem Vorwand von einem Mann angesprochen. Während des Gesprächs entwendete dieser aus dem Geldbeutel der Frau unbemerkt Bargeld in Scheinen. Der Mann hatte südländisches Aussehen ist 30 bis 40 Jahre alt, er hatte dunkle Haare, war ca. 170 cm groß und trug gepflegte Freizeitkleidung. Die Polizei Herzogenaurach, Telefonnummer 09132/78090, sucht Zeugen, die Hinweise zur Identifizierung des Diebes, seiner Begleiter oder benutzter Fahrzeuge geben können.