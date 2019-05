Am vergangenen Wochenende ist in Weiher (Kreis Erlangen-Höchstadt) ein im Ruhsteinweg am Straßenrand geparkter Audi verkratzt worden. Der unbekannte Täter richtete einen Sachschaden von mindestens 500 Euro an. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den bislang unbekannten Täter. Eventuelle Zeugen der Tat können sich an die Polizeiinspektion Erlangen-Land, Telefon 09131/760-514, wenden. pol