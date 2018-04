Unbekannter Täter beschädigt Spiegel

Ein unbekannter Täter beschädigte in der Nacht zum Donnerstag den rechten Außenspiegel eines in der Bamberger Straße geparkten grauen Peugeot 207. Am Spiegel entstand ein tiefer Kratzer, außerdem war er eingeklappt. Der Sachschaden wird auf etwa 80 Euro geschätzt. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.