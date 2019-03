Höchstadt a. d. Aisch vor 18 Stunden

Unbekannter streift geparkten Audi Q5

Der Halter eines silbernen Audi Q5 hat am Montag um 6 Uhr sein Auto ordnungsgemäß in Höchstadt in der Lerchenstraße geparkt. Als er gegen 10.15 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, musste er eine Beschädigung ...