Unbekannter stößt gegen Mauer

Rund 1200 Euro Schaden sind am Dienstag zwischen 5.30 und 7.30 Uhr an einer Begrenzungsmauer zwischen zwei Grundstückszufahrten in der Leonhard-Höfler-Straße in Burghaslach entstanden. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Aufgrund der vorgefundenen Spuren und Fahrzeugteile geht die Polizei davon aus, dass ein Auto, vermutlich der Marke Seat, in einer der beiden Einfahrten gewendet hat und dabei gegen die Mauer stieß. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09161/88530 bei der Polizei in Neustadt zu melden.