Unbekannter stößt gegen geparkten Opel

Gegen die hintere Beleuchtungseinrichtung und Heckklappe eines blauen Opel Zafira stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Heiligenstadt und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Das Fahrzeug stand von Mittwochmittag bis Donnerstagmittag auf dem Parkplatz der Oertelscheune in der Ortsstraße "Pfarrberg". Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.