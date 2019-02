Unbekannter stiehlt Werkzeugkoffer

Einen Werkzeugkoffer samt Inhalt im Wert von 100 Euro hat ein bislang unbekannter Langfinger am Donnerstag zwischen 9.30 und 10.15 Uhr in einer Seitenstraße der Ketschendorfer Straße mitgehen lassen. Ein Antiquitätenhändler aus Rödental hatte den Koffer, nachdem er eine Wohnung in der Ketschendorfer Straße ausgeräumt hatte, am Ende der Sackgasse stehen lassen. Als der Händler 45 Minuten später wieder zurückkehrte, um den Koffer einzuladen, war dieser verschwunden. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 09561/645-209. pol