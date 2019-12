Unbekannter stiehlt schwarze Daunenjacke

Eine schwarze Daunenjacke hat ein unbekannter Täter am Sonntag einem 17-Jährigen aus dem Schwimmbad in Bad

Brückenau gestohlen. Der junge Mann hatte seine Jacke der Marke "The North Face" auf eine Liege gelegt und war schwimmen gegangen. Der Täter muss einen Moment ausgenutzt haben, in dem er unbeobachtet war. Die Jacke hat einen Wert in Höhe von rund 250 Euro. Wer Hinweise geben kann, ruft die Polizeiinspektion Bad Brückenau unter Tel.: 09741/6060 an. pol