Unbekannter stiehlt Mountainbike

Im Bereich des Schulgeländes an der Bergstraße in Höchstadt ist am Dienstag zwischen 8 und 17 Uhr ein versperrtes Fahrrad gestohlen worden. Es handelt sich um ein schwarzes Mountainbike, Marke BBF, Modell Montana, türkiser Schriftzug. Hinweise an die Polizei unter Telefon 09193/63940. pol