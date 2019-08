Unbekannter stiehlt Lkw-Spanngurte

Zehn Spanngurte und 15 Ratschen im Wert von zusammen 350 Euro haben Unbekannte in der Zeit von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 3.30 Uhr, aus dem Staukasten eines Sattelaufliegers in der Gruber Straße gestohlen. Bemerkt wurde der Diebstahl am Mittwoch in den frühen Morgenstunden vom Lkw-Fahrer. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt nun wegen Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug gegen die bislang noch unbekannten Täter. Wer im Bereich der Gruber Straße in Zeickhorn in der Nacht auf Mittwoch etwas beobachtet hat, das ihm merkwürdig oder verdächtig vorkam, wird gebeten, sich bei der Polizei Coburg zu melden. pol