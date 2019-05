Unbekannter stiehlt hochwertiges E-Bike

Ein E-Bike im Wert von 2500 Euro hat am Sonntag zwischen 11 und 12 Uhr ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz der Senningshöhe bei Mirsdorf gestohlen. Der 26-jährige Besitzer des Zweirades hatte sein E-Bike mit einem Spiralschloss an einem Baum gesichert. Als er von seiner kurzen Rast zurück zu seinem Fahrrad kam, war es nicht mehr da. Der Unbekannte musste das Schloss mit einem bis dato unbekannten Gegenstand geöffnet haben. Die Coburger Polizei sucht nun nach dem E-Bike-Dieb. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rufnummer 09561/645209.