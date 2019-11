Unbekannter stiehlt Geldbörse aus Auto

Wie der Polizei jetzt mitgeteilt wurde, ist am Samstagnachmittag, 7. September, aus einem unverschlossenen Pkw eine Geldbörse mit Führerschein, Bargeld und weiteren Dokumenten entwendet worden. Das Auto stand in Westheim in der Straße "An der Steige" vor einer Lagerhalle und war zur Tatzeit vermutlich unversperrt. Der Schaden beträgt rund 250 Euro. Die Polizei in Haßfurt bittet um Hinweise, Telefon 09521/9270. red