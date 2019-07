Unbekannter stiehlt Fahrradtasche

Am Dienstag in der Zeit von 15 bis 19 Uhr hatte ein Fahrradfahrer aus Herzogenaurach sein Fahrrad in der Würzburger Straße im Bereich des Radwegs entlang der Aurach gesichert abgestellt. Unbekannte entwendeten im Tatzeitraum die rote Fahrradtasche vom Fahrrad. In der Tasche befanden sich zwei Jacken, eine Hose und ein paar Fahrradhandschuhe. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verschwinden der Tasche geben können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 09132/78090 oder persönlich zu melden. pol