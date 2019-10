Haßfurt 10.10.2019

Unbekannter stiehlt Fahrrad am Bahnhof

Einer Frau ist am Mittwoch das Fahrrad gestohlen worden. Das schwarz-grüne Rad der Marke Haibike stand verschlossen am Fahrradabstellplatz des Bahnhofs in Haßfurt. Es ist 250 Euro wert.