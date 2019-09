Am Donnerstagmorgen entwendete ein unbekannter Mann einen Werkzeugkoffer mit Inhalt aus der Garageneinfahrt eines Anwohners in der Georg-Schäfer-Straße in Ebern. Der Wert des gestohlenen silberfarbenen Aluminiumkoffers beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizei in Ebern sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Ruf 09531/9240.