Unbekannter stiehlt ein Kennzeichen

Ein Opel-Fahrer hat am Samstag gegen Mitternacht sein Fahrzeug auf dem offen zugänglichen Parkplatz eines Anwesens am Unteren Schwalbenberg in Vestenbergsgreuth abgestellt. Als er am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr zu seinem Corsa kam, bemerkte er, dass das hintere Kennzeichen gestohlen wurde. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Höchstadt unter der Telefonnummer 09193/63940 in Verbindung zu setzen.